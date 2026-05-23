Carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno

Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal consiglio dei ministri, dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto a cui ha partecipato anche la premier. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell’Iva.