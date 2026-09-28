Carburanti, al via i prezzi calmierati ai distributori Eni e Ip

Da lunedì un sospiro di sollievo per gli automobilisti, e dalle 8 si sono formate le prime file alle stazioni di servizio. Anche l'Ip - controllata dalla compagnia di stato Azera Socar - seguirà gradualmente l'esempio dell'Eni, con prezzi calmierati sulla sua rete di distribuzione: il meccanismo potrebbe essere esteso agli altri operatori della filiera che si riforniscono da Ip. L'Eni ha stabilito da oggi una soglia di 1 euro e 99 centesimi al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. Secondo il centro studi Unimpresa si calcola un minor esborso da 17 centesimi rispetto ai costi medi attuali. Per una famiglia con due auto risparmio da circa 80 euro al mese. Per le piccole imprese con furgoni e veicoli commerciali leggeri da 50 a 160 euro al mese.