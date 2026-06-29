L'INTERVISTA Carburanti, Adolfo Urso a Tgcom24: "Il costo in linea con gli altri Paesi, anzi è migliore"

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene sulla questione dei prezzi del carburante in Italia: "Sono scesi ormai da oltre 30 giorni gradualmente e progressivamente. Il costo in Italia è in linea con gli altri paesi europei, anzi è migliore". E spiega a Tgcom24: "Siamo consapevoli dell'incertezza di quello che sta accadendo nel Golfo,"ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità"