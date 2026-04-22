Carburante aerei, il presidente Enac a Tgcom24: "Ci sono state altre crisi dei prezzi, ma il blocco di Hormuz rende tutto diverso"

La discussione ai tavoli europei verte proprio su questo: trovare una soluzione alternativa. Il trasporto aereo è quello più esposto perché è in questo periodo che si prenotato le vacanze estive, ma i passeggeri sono dubbiosi e temono di andare in perdita. Ci sono rotte, però, che secondo il numero uno dell'Enac sono sicure come prima: chi deciderà di volare verso gli Stati Uniti, per esempio, non dovrà affrontare le stesse problematiche che verosimilmente ci saranno andando verso il Golfo.