I taikonauti festeggiano il Capodanno cinese nello Spazio

Anche nello Spazio si festeggia il Capodanno lunare cinese. L'equipaggio della missione Shenzhou-21, a bordo della stazione spaziale Tiangong ("Palazzo Celeste"), ha inviato un video di auguri alla Terra. I taikonauti (così si chiamano gli astronauti del programma spaziale di Pechino) si sono cimentati in canti, mentre la base orbitante è stata decorata di rosso. "Auguro a tutti il meglio e la pace", ha detto il comandante Zhang Lu, che per la seconda volta ha trascorso la festività nello Spazio.