Cannes 79, il cast di Fast & Furious si riunisce per il 25 anni del franchise

A Cannes è festa per una delle saghe più note e redditizie del cinema, che compie 25 anni dall'uscita del primo film: Fast and Furious. Sul red carpet della 79esima edizione del Festival hanno sfilato alcuni dei protagonisti, a partire da Vin Diesel, che per anni ha interpretato il personaggio di Dominic Toretto. L'attore ha sfoggiato una giacca nera con il disegno scintillante di un'auto e la scritta "Fast Forever", per omaggiare la saga che gli ha dato il successo e di cui, ha annunciato, ci sono serie tv in lavorazione. A sfilare con lui anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Meadow Rain Walker, modella, attrice e figlia del compianto Paul Walker, scomparso nel 2013, interprete di Brian O'Conner nella saga.