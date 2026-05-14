la festa alla croisette

Cannes 79, il cast di Fast & Furious si riunisce per il 25 anni del franchise

Dominic Toretto (Vin Diesel) sfila sul red carpet con una giacca a tema. Presente anche la figlia di Paul Walker

14 Mag 2026 - 12:21
00:51 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

A Cannes è festa per una delle saghe più note e redditizie del cinema, che compie 25 anni dall'uscita del primo film: Fast and Furious. Sul red carpet della 79esima edizione del Festival hanno sfilato alcuni dei protagonisti, a partire da Vin Diesel, che per anni ha interpretato il personaggio di Dominic Toretto. L'attore ha sfoggiato una giacca nera con il disegno scintillante di un'auto e la scritta "Fast Forever", per omaggiare la saga che gli ha dato il successo e di cui, ha annunciato, ci sono serie tv in lavorazione. A sfilare con lui anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Meadow Rain Walker, modella, attrice e figlia del compianto Paul Walker, scomparso nel 2013, interprete di Brian O'Conner nella saga.

cannes
fast and furious