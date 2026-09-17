la nuova frontiera militare italiana

Cani robot armati, onde elettromagnetiche e droni anti-trincea: ecco l'esercitazione Aegis26

Le manovre si sono tenute a Monte Romano, nel Viterbese, davanti a Sergio Mattarella e a Guido Crosetto

di Alfredo Macchi
17 Set 2026 - 18:50
01:33 
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Cani robot armati, droni terrestri che conquistano le trincee, mezzi autonomi capaci di fermare il nemico con onde elettromagnetiche. L'esercito italiano si mette al passo con i tempi e schiera le tecnologie più avanzate nell'esercitazione Aegis26 con la partecipazione di oltre 850 soldati tra forze speciali, paracadutisti della folgore e il nuovo reggimento di cybersicurezza Rombo. 
 

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