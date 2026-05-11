A Delta

Canada, motocicletta si scontra con un'auto e... resta appesa a un semaforo

Secondo le autorità, la causa potrebbe essere stata la velocità elevata

11 Mag 2026 - 17:33
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Un incidente stradale dall'esito che ha dell'incredibile: una motocicletta, dopo essersi scontrata contro un'auto, è rimasta sospesa a un semaforo. L'episodio è accaduto in Canada, a Delta (Columbia Britannica): secondo le autorità la causa sarebbe stata l'elevata velocità del veicolo. Un video girato sul posto mostra la motocicletta appesa a un palo del semaforo con la ruota anteriore. La polizia ha dichiarato che il motociclista ha riportato ferite gravi ma non mortali ed è stato trasportato in ospedale. L'autista dell'auto non ha riportato ferite.

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