Cambiano le abitudini degli italiani: il pasto più importante è la cena

Cambiano i tempi e anche le abitudini. Ora per molti italiani, in particolare per chi risiede nelle grandi città, il pasto più importante è diventata la cena anche a causa degli impegni lavorativi. Questo ha obbligato anche i panettieri ad adeguarsi e ora il pane si sforna a qualsiasi ora anche al pomeriggio. "Una volta si chiudeva alle 13, ora lavoriamo molto al pomeriggio con scuole e chi esce dagli uffici", ci dicono, sottolineando come il lavoro sia cambiato molto negli ultimi anni.