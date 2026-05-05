California, caccia al forziere di monete nascosto

Diecimila e una monete da un dollaro, chiuse in un forziere e sepolte, in attesa di essere trovate. E un annuncio online che invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare alla caccia. Sono bastati un post, e una poesia in rima che contiene, disseminati, gli indizi. Così in California è scoppiata, di nuovo, la febbre dell'oro.