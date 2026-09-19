il veterano della tavola e della cresta dell'onda

California, a Pupo (Miguel) la nona tappa della"World Surf League

Seconda vittoria stagionale per il 34enne brasiliano, star delle onde anche a San Clemente

19 Set 2026 - 11:15
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