Il Calendario Pirelli sceglie l'India per il suo 2027, e nel farlo attraversa una soglia che non aveva mai varcato in più di mezzo secolo: due fotografi, due sguardi da angolazioni opposte. Al norvegese Sølve Sundsbø, già firma del Calendario 2026, si affianca Raghu Rai, maestro indiano recentemente scomparso a 83 anni, lasciando il progetto incompiuto. A raccoglierne la macchina fotografica è stata Avani Rai, sua figlia, anche lei fotografa di fama internazionale.