Caldo torrido, che botta: ogni famiglia può arrivare a spendere fino a 600 euro al mese

L'ondata di caldo estremo avrà pesanti ripercussioni sul portafoglio delle famiglie italiane. Secondo quanto analizzato da Assoutenti, ogni nucleo familiare può arrivare a spendere fino a 600 euro al mese in più. Le temperature hanno costretto i cittadini ad accendere in anticipo i condizionatori, i ventilatori e i deumidificatori ma a pesare sono anche le tariffe per l'energia. Numeri rincarati del 4% rispetto all'estate del 2025 a causa del conflitto in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz. Diventa quindi fondamentale saper utilizzare i propri strumenti al meglio. Con le giuste accortezze si può arrivare a risparmiare una cifra considerevole.