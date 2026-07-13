Il caldo mette in ginocchio le imprese e i servizi: segnalati blackout e microinterruzioni

Con l’aumento delle temperature e delle ondate di calore, i blackout elettrici stanno diventando una criticità sempre più frequente per le imprese italiane. Industria e commercio denunciano migliaia di euro di danni, fermi produttivi e rimborsi insufficienti. Se per l’industria il rischio principale è il fermo produttivo, per il commercio il conto arriva spesso a fine giornata.