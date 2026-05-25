Caldo anomalo in tutta Europa, in Francia allerta gialla per 18 dipartimenti

L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia, sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del Vecchio Continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane Tra i Paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Una decisione per far fronte a un "episodio di caldo precoce e significativo". Tra i dipartimenti che dovrebbero essere più colpiti dal calore solare c'è anche l'Ile de France, e dunque la capitale Parigi.
Il bollettino: "Oltre i 30 gradi quasi ovunque"
"Le temperature massime rimangono molto elevate per la stagione. Il caldo si estende ancora più a nord, con valori superiori ai 30°C praticamente ovunque, tranne che lungo la Manica e sulle spiagge del Mediterraneo", si legge nel bollettino diramato da Météo-France. "Si registrano temperature tra i 30°C e i 35°C nella metà settentrionale del Paese. Nel sud-ovest, la colonnina di mercurio raggiunge i 32°C-36°C, così come nella valle del Rodano. Nel resto del sud-est sono previsti 29-32°C".