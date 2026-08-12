LA SORPRESA

Cala Zafferano, un toro si fa un tuffo tra i bagnanti

In uno degli angoli più incontaminati della Sardegna, un toro si è immerso nelle acque cristalline sarde in tutta tranquillità

12 Ago 2026 - 11:31
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