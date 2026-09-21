Dopo la messa al bando

Cacciata dalla Casa Bianca, la giornalista della Cnn va in diretta dal marciapiede

Trump ha accusato"tre testate di diffondere "fake news"

21 Set 2026 - 08:01
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Cnn, Ms Now e Politico fuori dalla Casa Bianca. Dopo l'annuncio di Donald Trump, che ha accusato le tre testate di pubblicare notizie false e una copertura a suo giudizio sfavorevole, sabato alcuni loro giornalisti sono stati respinti e i pass sono stati disattivati o ritirati. La corrispondente Cnn Betsy Klein ha raccontato l'accaduto collegandosi dalla strada. Le tre organizzazioni contestano il provvedimento e hanno annunciato che continueranno a seguire l'amministrazione e a difendere i propri diritti in base al Primo Emendamento.

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