Cacciata dalla Casa Bianca, la giornalista della Cnn va in diretta dal marciapiede

Cnn, Ms Now e Politico fuori dalla Casa Bianca. Dopo l'annuncio di Donald Trump, che ha accusato le tre testate di pubblicare notizie false e una copertura a suo giudizio sfavorevole, sabato alcuni loro giornalisti sono stati respinti e i pass sono stati disattivati o ritirati. La corrispondente Cnn Betsy Klein ha raccontato l'accaduto collegandosi dalla strada. Le tre organizzazioni contestano il provvedimento e hanno annunciato che continueranno a seguire l'amministrazione e a difendere i propri diritti in base al Primo Emendamento.