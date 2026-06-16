Caccia al nuovo James Bond: Tom Francis il super favorito, ma attenzione a Callum Turner, si sfila Idris Elba

Si stringe il cerchio intorno al nuovo James Bond. Trapelano indiscrezioni, forse rivelazioni, nomi che sono molto più di semplici suggestioni, ora che il gioco si fa duro e la macchina della produzione del prossimo film di 007 diretto da Denis Villeneuve si mette finalmente in moto. L'ultimo a "sparare" un nome per l'agente segreto al servizio di sua maestà è stato George Clooney, che ha indicato Callum Turner, il neosposo di Dua Lipa. Ma attenzione anche al giovanissimo Tom Francis. Tra gli altri anche Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi e Tom Holland, mentre si sfila con classe Idris Elba.