Il casting

Caccia al nuovo James Bond: Tom Francis il super favorito, ma attenzione a Callum Turner, si sfila Idris Elba

La macchina della produzione del prossimo 007 diretto da Denis Villeneuve si è messa in moto"

di Michelangelo Iuliano
16 Giu 2026 - 12:52
01:37 
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Si stringe il cerchio intorno al nuovo James Bond. Trapelano indiscrezioni, forse rivelazioni, nomi che sono molto più di semplici suggestioni, ora che il gioco si fa duro e la macchina della produzione del prossimo film di 007 diretto da Denis Villeneuve si mette finalmente in moto. L'ultimo a "sparare" un nome per l'agente segreto al servizio di sua maestà è stato George Clooney, che ha indicato Callum Turner, il neosposo di Dua Lipa. Ma attenzione anche al giovanissimo Tom Francis. Tra gli altri anche Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi e Tom Holland, mentre si sfila con classe Idris Elba.

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