IL COMICO BALLA, NON CORRE

C'è un partecipante speciale alla maratona di New York: è Giacomo Poretti

Il comico italiano ha completato - ballando, più che correndo - i 42 chilometri del percorso

03 Nov 2026 - 14:00
00:27 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
new york
giacomo poretti