"Butsukari", il fenomeno giapponese dello spintonare sconosciuti per strada
È tornato sotto i riflettori dopo che il video di una bimba presa malamente a spallate per strada è diventato virale
Li chiamano "bumper", dal verbo inglese "to bump" cioè spingere, scontrarsi. Non si tratta però di impatti accidentali, ma di un vero e proprio fenomeno che è sempre più comune per le strade del Giappone. Che stiano camminando tranquilli per strada o in posa per una foto, uno sconosciuto all'improvviso può spuntare e volontariamente urtare le persone in modo aggressivo. In giapponese è il "butsukari otoko".
I motivi dei "bumpers" Non è chiaro perché questo comportamento si sia sempre più diffuso. Si ipotizza che le motivazioni includano lo sfogo delle frustrazioni derivanti da vite sociali stressanti. Negli ultimi giorni, addirittura, l'ambasciata cinese a Tokyo ha invitato i turisti cinesi in visita in Giappone a prestare attenzione.