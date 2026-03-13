"Butsukari", il fenomeno giapponese dello spintonare sconosciuti per strada

Li chiamano "bumper", dal verbo inglese "to bump" cioè spingere, scontrarsi. Non si tratta però di impatti accidentali, ma di un vero e proprio fenomeno che è sempre più comune per le strade del Giappone. Che stiano camminando tranquilli per strada o in posa per una foto, uno sconosciuto all'improvviso può spuntare e volontariamente urtare le persone in modo aggressivo. In giapponese è il "butsukari otoko".