Maxi tamponamenti per nebbia in Bulgaria: coinvolti decine di mezzi

Dodici persone sono morte e 46 persone sono rimaste ferite in due maxi-tamponamenti avvenuti sull'autostrada Trakia, nella Bulgaria orientale. Lo ha reso noto la ministra della Salute Katya Ivkova, come riporta l'agenzia Bta. Secondo il governatore della regione di Sliven, Mihail Kasherov, nell'incidente sono rimasti coinvolti più di 70 veicoli, alcuni si sono ribaltati mentre altri sono rimasti schiacciati. I tamponamenti sono avvenuti su carreggiate opposte, uno in direzione Burgas e l'altro in direzione Sofia, probabilmente a causa della fitta nebbia che ha ridotto la visibilità.