con 150 droni nel cielo

Bts, l'omaggio dei fan a Lima per la band K-pop sudcoreana

Spettacolare show di 150 droni nel cielo notturno lungo la Costa Verde per un caloroso benvenuto al gruppo

09 Ott 2026 - 09:58
00:43 
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