Brooklyn Beckham si cimenta con gli spaghetti all'assassina, ma la ricetta non convince

Non bene, ma forse nemmeno malissimo. Potremmo giudicare così, per fargli una gentile concessione, gli spaghetti all'assassina di Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria. Sul suo profilo Instagram il giovane ha vestito i panni di chef e ha voluto provare a replicare un caposaldo della tradizione culinaria barese: gli spaghetti all'assassina. A far storcere il naso a molti è sicuramente la scelta di sciogliere il concentrato di pomodoro nel brodo di pollo, oltre all'utilizzo di un sugo di pomodoro già cotto e, pare, di olio di semi e non extravergine. Tre elementi fondamentali e che, appunto, non hanno convinto i suoi followers italiani e, soprattutto, pugliesi, mentre invece ha ricevuto commenti più che positivi da quelli stranieri. Va detto che il piatto scelto non è proprio uno dei più semplici, anche per tanti italiani, però forse un viaggetto in Puglia per un ripassino è caldamente consigliato.