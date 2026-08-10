RITOCCO FINITO MALE

Britney Spears si pente per il troppo botox: "State attenti al vostro corpo"

La popstar mostra in un video le conseguenze del trattamento estetico finito male e lancia un appello

10 Ago 2026 - 13:26
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La popstar mostra in un video le conseguenze del trattamento estetico finito male e lancia un appello: "Fate attenzione, non fidatevi di nessuno"