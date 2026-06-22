Brescia, evento omaggio a Gabriele D'Annunzio al vittoriale

Una serata di musica, cultura e solidarietà nel nome di Gabriele D’annunzio, in uno dei suoi luoghi del cuore: lo splendido vittoriale degli italiani, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Un omaggio all’aeronautica militare e al poeta esteta amante del volo. Tanti gli eventi per ricordare il Vate, che fece del vittoriale un luogo di ispirazione e di pace. A incorniciare le celebrazioni il concerto della fanfara della prima regione aerea dell’aeronautica militare, diretta dal maestro primo maresciallo orchestrale Massimiliano Picca.