Breaking News delle 21.30 | Venezuela, Trentini e Burlò domani in Italia

In questa edizione: Venezuela, Trentini e Burlò domani in Italia. Trump minaccia ayatollah: "Pronti a trattare". Referendum giustizia, si vota il 22-23 marzo. Crans-Montana, convalidato arresto di Moretti.

12 Gen 2026 - 21:40
