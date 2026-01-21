Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Trump: "Accordo su Groenlandia, via dazi"

In questa edizione: Trump: "Accordo su Groenlandia, via dazi", Ue-Mercosur, europarlamento blocca l'accordo, Anguillara, Carlomagno confessa l'omicidio, Ancora nubifragi e maltempo al sud Italia

21 Gen 2026 - 21:44
