Breaking News delle 21.30 | Strage di Capodanno, si indaga per omicidio

In questa edizione: Strage di Capodanno, si indaga per omicidio. Gli italiani coinvolti, 13 feriti e 6 dispersi. 007 Kiev: Mosca prepara attacco il 7 gennaio. C'è un indagato per la morte di Aurora.

02 Gen 2026 - 21:45
