Breaking News delle 21.30 | Stati Uniti pronti ad intervenire in Iran

In questa edizione: Stati Uniti pronti ad intervenire in Iran. Trump insiste sulla Groenlandia: "Ci serve". Referendum, il 27 la decisione del Tar. Pandorogate, Ferragni prosciolta.

14 Gen 2026 - 21:50
01:29 