Breaking News delle 21.30 | Maduro in tribunale: sono innocente

In questa edizione: Maduro in tribunale: sono innocente. Groenlandia, Trump insiste: "Ci serve". Crans-Montana, in Italia le salme italiane. Maltempo: centro-sud sott'acqua, gelo al nord.

05 Gen 2026 - 21:45
01:15 