Breaking News delle 21.30 | Macron attacca Trump

In questa edizione: Macron attacca Trump. Slitta il decreto sulla violenza giovanile. Addio a Valentino, icona della moda italiana. Accoltellata 23 volte, così è morta Federica.

20 Gen 2026 - 22:02
01:20 