Breaking News delle 21.30 | Iran, continuano le proteste antigovernative

In questa edizione: Iran, continuano le proteste antigovernative. Groenlandia, Uk valuta invio truppe. Crans, l'italiano ferito è arrivato in Italia. Aggressioni a Roma, quattro fermati.

11 Gen 2026 - 21:37
01:09 