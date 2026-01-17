Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Groenlandia, da Trump dazi ai paesi europei

In questa edizione: Groenlandia, da Trump dazi ai paesi europei. In Paraguay firmato l'accordo Ue-Mercosur. Youssef ucciso per le foto con una ragazza. Crans, anonimo pronto a pagare la cauzione.

17 Gen 2026 - 21:47
01:26 