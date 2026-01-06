Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Difesa Kiev, "L'Italia non manderà truppe"

In questa edizione: Difesa Kiev, "L'Italia non manderà truppe", Crans-Montana, nessun controllo dal 2020, Giubileo, il Papa chiude la Porta Santa, Omicidio capotreno, fermato un sospettato

06 Gen 2026 - 21:46
