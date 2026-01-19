Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Addio a Valentino, imperatore della moda

In questa edizione: Addio a Valentino, imperatore della moda. Il cordoglio dal mondo della moda e non solo. Tensioni Usa-Ue, Trump riapre guerra dei dazi. Scontro tra due treni in Andalusia: 39 morti.

19 Gen 2026 - 21:52
