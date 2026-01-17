Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Khamenei attacca Trump: colpevole morti Iran

In questa edizione: Khamenei attacca Trump: colpevole morti Iran. Copenaghen, proteste contro le mire di Trump. Mattarella: "Cultura strumento di pace". Studente ucciso, il fermato "accusa" una foto. Monza, trovato il cadavere di una donna. Sci, Delago trionfa nella discesa di Tarvisio.

17 Gen 2026 - 18:15
01:50 