Breaking News delle 18.00 | Crans-Montana, l'Italia piange sei vittime

In questa edizione: Crans-Montana, l'Italia piange sei vittime, Si indaga per le negligenze nei controlli, Venezuela, dopo il blitz il blocco petrolifero, Le reazioni alla cattura di Maduro, Epifania, gli italiani in viaggio per il ponte, Colpo Kean, la Viola vince e spera.

04 Gen 2026 - 18:09
02:01 