Breaking News delle 17.00 | La vicesindaca di Crans: "Non ci dimettiamo"

In questa edizione: La vicesindaca di Crans: "Non ci dimettiamo". Iran: Khamenei alza l'allerta. Da Londra 230 milioni per l'Ucraina. L'attore Can Yaman arrestato per droga. Sciopero treni, disagi fino alle 21. Serie A, inizia il girone di ritorno.

10 Gen 2026 - 17:21
02:03 