Breaking News delle 17.00 | Crans-Montana, identificate 6 vittime italiane

In questa edizione: Crans-Montana, identificate 6 vittime italiane, Si indaga sulla negligenza nei controlli, Un super testimone per processare Maduro, Appello del Papa per il popolo venezuelano, Epifania, 5,3 milioni di italiani in viaggio, Serie A, il Napoli risponde al Milan.

04 Gen 2026 - 17:08
01:56 