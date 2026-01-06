Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 16.00 | Ucraina, con tregua ipotesi marines a Kiev

In questa edizione: Ucraina, con tregua ipotesi marines a Kiev, Leader Ue: Groenlandia fa parte della Nato, Venezuela, spari vicino palazzo presidenziale, Crans Montana, Comune: niente controlli, Giubileo, il Papa chiude la Porta Santa, Calcio, oggi tocca alla Roma e alla Juve.

06 Gen 2026 - 16:46
02:06 