Breaking News delle 16.00 | "Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele"

In questa edizione: "Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele". Groenlandia, Londra tratta per invio di truppe. Papa: "In Iran e Siria si coltivi il dialogo". Crans Montana, spunta la legge "Salva Comune". Aggredito a Termini è funzionario ministero.

11 Gen 2026 - 16:11
01:59 