Breaking News delle 16.00 | Iran: case prese di mira, incursioni e spari

In questa edizione: Iran: case prese di mira, incursioni e spari. Personale americano abbandona base in Qatar. Meloni in Asia, attenzione alla stabilità. Referendum, Tar boccia stop a delibera. Crans-Montana, 10mila franchi alle famiglie. Pandoro gate, assolta Chiara Ferragni.

14 Gen 2026 - 16:43
