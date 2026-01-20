Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 16.00 | A Davos Macron non fa sconti

In questa edizione: A Davos Macron non fa sconti. Dazi e Groenlandia, domani il giorno di Trump. Lega chiede stretta sulle baby gang. Il maltempo fa danni al sud. Addio a Valentino, venerdì a Roma i funerali. Calcio, stasera Champions: l'Inter in campo.

20 Gen 2026 - 16:59
01:57 