Breaking News delle 14.00 | Trump arrivato a Davos

In questa edizione: Trump arrivato a Davos. Mosca, domani Putin incontra Witkoff. Milano, ritrovato il 14enne scomparso. Il maltempo flagella il sud, ancora allerta. Valentino, omaggio alla camera ardente. Champions, oggi tocca a Juventus e Atalanta.

21 Gen 2026 - 14:50
02:11 