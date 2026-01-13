Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Trentini e Burlò liberi, il ritorno a casa

In questa edizione: Trentini e Burlò liberi, il ritorno a casa, Iran, 12.000 morti nelle proteste, Tajani: chiediamo chiarezza su Crans-Montana, Ex Ilva, chiesto risarcimento da 7 mld a Mittal, Scomparsa a Roma, marito indagato per omicidio, Coppa Italia, all'Olimpico gli ottavi

13 Gen 2026 - 14:47
