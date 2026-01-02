Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Tajani a Crans-Montana: "Inchiesta in corso".

In questa edizione: Tajani a Crans-Montana: "Inchiesta in corso". Bertolaso: "In Svizzera 6 connazionali gravi". Proteste in Iran, Usa pronti a intervenire. Maduro: "Pronti a discutere con Usa di droga". Saldi, oggi al via in Val D'Aosta. Calcio, stasera in campo Cagliari-Milan.

02 Gen 2026 - 15:26
01:52 