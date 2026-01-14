Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Iran, decine di migliaia ai funerali

In questa edizione: Iran, decine di migliaia ai funerali. Iran, media: personale Usa evacuato dal Qatar. Trump ribadisci: "Ci serve la Groenlandia". Caro vita, prezzi alimentari saliti del 24,9%. Barman ucciso, arrestato complice del vigile. Giovane scomparsa, si procede per sequestro.

14 Gen 2026 - 14:38
