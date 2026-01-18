Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Federica, un corpo nella ditta del marito

In questa edizione: Federica, un corpo nella ditta del marito. Meloni su Groenlandia, "No ad un aumento dazi". Gaza, "Board of peace": Israele in disaccordo. Omicidio Youssef, padre Zouhir chiede scusa. Crans, una cauzione per i Moretti. Serie A, Inter in allungo, tocca al Milan.

18 Gen 2026 - 15:29
02:15 