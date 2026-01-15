Breaking News delle 14.00 | Crosetto: sostegno Kiev ma no truppe italiane

In questa edizione: Crosetto: sostegno Kiev ma no truppe italiane, Teheran riapre lo spazio aereo, Groenlandia, Danimarca invia truppe, Perquisizioni nella sede del garante privacy, Vendita auto elettriche da record nell'Ue, Serie A, Inter campione d'inverno.
