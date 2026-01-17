Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Sora, liceale accoltellato davanti a scuola

In questa edizione: Sora, liceale accoltellato davanti a scuola, Groenlandia, Meloni: discutere in ambito Nato, Sicurezza Ue: evitare spazio aereo iraniano, Crans, cameriera voleva fare causa ai Moretti, Fiorentina, addio a Rocco Commisso, Serie A, oggi le big in campo

17 Gen 2026 - 11:09
02:04 